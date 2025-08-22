Circuit le Saint-Loup La Jaille-Yvon Maine-et-Loire
Circuit le Saint-Loup La Jaille-Yvon Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit le Saint-Loup
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit le Saint-Loup 49220 La Jaille-Yvon Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 6000.0 Tarif :
Ce circuit offre une découverte du village de la Jaille-Yvon. Une randonnée en hauteur révélant des panoramas somptueux sur les bords de Mayenne.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/circuit-le-saint-loup-la-jaille-yvon-fr-4114766/ +33 2 41 92 86 83
English :
This circuit offers a discovery of the village of La Jaille-Yvon. A hike in height revealing sumptuous panoramas on the banks of the Mayenne.
Deutsch :
Auf dieser Wanderung entdecken Sie das Dorf La Jaille-Yvon. Eine Wanderung in luftiger Höhe enthüllt prächtige Panoramen über die Ufer der Mayenne.
Italiano :
Questo percorso permette di scoprire il villaggio di La Jaille-Yvon. Un’escursione in collina che svela panorami sontuosi sulle rive della Mayenne.
Español :
Este sendero permite descubrir el pueblo de La Jaille-Yvon. Una excursión por las colinas que revela suntuosos panoramas a orillas del Mayenne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-10 par Anjou tourime