Circuit Le Sentier des Muletiers Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Circuit Le Sentier des Muletiers Le Bourg Place face à la Boulangerie 03360 Saint-Bonnet-Tronçais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Entre Berry et Bourbonnais, une longue itinérance qui permet d’aborder les multiples facettes patrimoniales du Pays de Tronçais.
http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
Between Berry and Bourbonnais, a long itinerary that allows you to discover the multiple facets of the heritage of the Pays de Tronçais.
Deutsch :
Zwischen Berry und Bourbonnais: Eine lange Wanderroute, die die zahlreichen Facetten des Kulturerbes des Pays de Tronçais erschließt.
Italiano :
Tra Berry e Bourbonnais, un lungo itinerario che permette di esplorare le molteplici sfaccettature del patrimonio del Pays de Tronçais.
Español :
Entre Berry y Bourbonnais, un largo itinerario que permite explorar las múltiples facetas del patrimonio del Pays de Tronçais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02