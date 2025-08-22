Circuit Le sentier des Vignes Vaux Allier

Circuit Le sentier des Vignes

Circuit Le sentier des Vignes Place Saint-Eloi 03190 Vaux Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Vous êtes au départ d’une randonnée qui vous mènera le long du canal de Berry et dans les anciens coteaux qui couvraient autrefois les hauteurs de Vaux.

+33 4 70 06 63 72

English :

You are at the start of a hike that will take you along the Berry canal and in the old hillsides that once covered the heights of Vaux.

Deutsch :

Sie befinden sich am Anfang einer Wanderung, die Sie entlang des Canal de Berry und in die alten Hänge führt, die einst die Anhöhen von Vaux bedeckten.

Italiano :

Siete all’inizio di un’escursione che vi porterà lungo il canale di Berry e attraverso le antiche colline che un tempo ricoprivano le alture di Vaux.

Español :

Se encuentra en el inicio de una excursión que le llevará a lo largo del canal de Berry y a través de las antiguas laderas que antaño cubrían las alturas de Vaux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme