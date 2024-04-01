Circuit le Tabourin XT n°12 Xertigny Vosges

Circuit le Tabourin XT n°12 Xertigny Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit le Tabourin XT n°12 Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit le Tabourin XT n°12 185 Chemin des moises MOYENPAL 88220 Xertigny Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Merci à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et à Xertigny en transition pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins. Balisé par un rectangle jaune N°12.

Joli circuit autour du village de Moyenpal, qui a conservé sa spécificité rurale et qui présente deux caractéristiques particulières. Ses terres sont exclusivement cultivées en agriculture biologique et sa situation sur une crête entre les vallées de l’Aître et du Cône le soumet aux vents des quatre points cardinaux.

Départ en bas de Moyenpal

Se garer à la sortie du hameau, devant le chalet des chasseurs à proximité d’un hangar métallique. Passer la grosse ferme, se diriger à droite vers la chaudronnerie serrurerie (1), monter tout droit sur la route encaissée. Après la ferme rénovée, prendre le chemin de terre à droite. Rejoindre la route traverser le ‘’haut de Moyenpal‘’ (2) et suivre la route vers l’ouest jusqu’au carrefour de la Caravelle, dit ‘’Le Brot’’ (3). Continuer sur la route de crête vers la gauche sur 200m, descendre le chemin à droite qui tournera encore à droite, bordé plus bas de ‘’palis’’, passer les vestiges de ferme (4), remonter le chemin. Suivre le balisage N° 12 à l’entrée du village vers la droite, descendre à gauche, traverser la pâture en passant les chicanes (5). Suivre le chemin de l’étang de la Goutte, traverser la route vers les Basses de Moyenpal, s’engager dans le chemin montant à droite (6) dans les pâtures et rejoindre le point de départ.

Points d’intérêt

• ‘’Haut de Moyenpal’’ Observer à droite, face au calvaire, le corps de ferme composé de deux logements (mitoyenneté interne) et d’un charri commun. Le linteau daté de 1712 porte une croix de Lorraine. Le petit bâtiment à gauche est une chambre à four indépendante.

• Palis Au calvaire, la route de gauche est bordée de palis, pierres de grès provenant des carrières locales, qui délimitaient autrefois les parcelles.

• La caravelle, un avion des années 60, a été transformée en gîte, auquel devraient être ajoutés deux Antonov de l’Aeroflot et un Noratlas, après rénovation.

Difficulté moyenne

English :

Thanks to the French Federation of Hiking and to Xertigny en transition for the realization of this hike and the work done by its teams throughout the year to mark out and maintain these paths. Marked by a yellow rectangle N°12.

Nice circuit around the village of Moyenpal, which has kept its rural specificity and has two particular characteristics. Its land is exclusively cultivated in organic farming and its location on a ridge between the valleys of the Aître and the Cône subjects it to the winds of the four cardinal points.

Departure at the bottom of Moyenpal

Park at the exit of the hamlet, in front of the hunters’ cottage near a metal shed. Pass the big farm, turn right towards the boilermaking locksmith’s shop (1), go straight up the steep road. After the renovated farmhouse, take the dirt road on the right. Rejoin the road, cross the « haut de Moyenpal » (2) and follow the road westward to the crossroads of the Caravelle, called « Le Brot » (3). Continue on the crest road to the left for 200m, go down the path to the right which will turn right again, bordered further down by »palis », pass the farm remains (4), go up the path. Follow the signpost N° 12 at the entrance of the village to the right, go down to the left, cross the pasture and pass the chicanes (5). Follow the path to the étang de la Goutte, cross the road to the Basses de Moyenpal, take the path going up to the right (6) into the pastures and reach the starting point.

Points of interest

– Haut de Moyenpal » Observe on the right, in front of the calvary, the farmhouse composed of two dwellings (internal joint ownership) and a common cart. The lintel dated 1712 carries a Lorraine cross. The small building on the left is an independent oven room.

– Palis: At the Calvary, the road on the left is lined with palis, sandstone stones from local quarries, which once delimited the plots of land.

– The caravel, an airplane from the 60s, has been transformed into a gîte, to which two Antonovs of the Aeroflot and a Noratlas should be added after renovation.

Deutsch :

Vielen Dank an die Fédération Française de Randonnée Pédestre und Xertigny en transition für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die ihre Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und zu pflegen. Markiert mit einem gelben Rechteck Nr. 12.

Schöner Rundweg um das Dorf Moyenpal, das seine ländliche Eigenart bewahrt hat und zwei besondere Merkmale aufweist. Sein Land wird ausschließlich biologisch bewirtschaftet und durch seine Lage auf einem Bergrücken zwischen den Tälern Aître und Cône ist es den Winden aus allen vier Himmelsrichtungen ausgesetzt.

Abfahrt unterhalb von Moyenpal

Parken Sie am Ausgang des Weilers vor der Hütte der Jäger in der Nähe eines Metallschuppens. Gehen Sie am großen Bauernhof vorbei, rechts zur Kesselschmiede Schlosserei (1) und geradeaus auf die tief eingeschnittene Straße hinauf. Nach dem renovierten Bauernhaus biegen Sie rechts in den Feldweg ein. Erreichen Sie die Straße, überqueren Sie »haut de Moyenpal » (2) und folgen Sie der Straße in westlicher Richtung bis zur Caravelle-Kreuzung, genannt »Le Brot » (3). Gehen Sie auf der Kammstraße 200 m nach links, dann rechts den Weg hinunter, der wieder nach rechts abbiegt, weiter unten von »Palis » gesäumt, vorbei an den Überresten eines Bauernhofs (4), den Weg hinauf. Folgen Sie der Markierung Nr. 12 am Dorfeingang nach rechts, gehen Sie links hinunter und überqueren Sie die Weide an den Schikanen vorbei (5). Folgen Sie dem Weg zum Etang de la Goutte, überqueren Sie die Straße zu den Basses de Moyenpal, nehmen Sie den rechts ansteigenden Weg (6) durch die Weiden und gelangen Sie zum Ausgangspunkt.

Punkte von Interesse

– »Haut de Moyenpal »: Achten Sie rechts gegenüber dem Kalvarienberg auf das Bauernhaus, das aus zwei Wohnungen (innere Reihenhausbebauung) und einem gemeinsamen Karren besteht. Der aus dem Jahr 1712 datierte Türsturz trägt ein Lothringer Kreuz. Das kleine Gebäude auf der linken Seite ist eine unabhängige Ofenkammer.

– Palis: Am Kalvarienberg ist die linke Straße von Palis gesäumt, Sandsteinen aus den örtlichen Steinbrüchen, die früher die Parzellen abgrenzten.

– Die Caravelle, ein Flugzeug aus den 1960er Jahren, wurde zu einer Unterkunft umgebaut, zu der nach der Renovierung noch zwei Antonovs der Aeroflot und eine Noratlas hinzukommen sollen.

Italiano :

Grazie alla Federazione Francese di Escursionismo e a Xertigny en transition per la realizzazione di questa escursione e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri. Contrassegnato da un rettangolo giallo N°12.

Un bel circuito intorno al villaggio di Moyenpal, che ha conservato il suo carattere rurale e presenta due caratteristiche particolari. I suoi terreni sono coltivati esclusivamente con metodo biologico e la sua posizione su un crinale tra le valli dell’Aître e della Cône lo espone ai venti dei quattro punti cardinali.

Partenza da Moyenpal

Parcheggiare all’uscita del borgo, di fronte allo chalet dei cacciatori, vicino a un capannone metallico. Superare la grande casa colonica, svoltare a destra verso la fabbrica di caldaie (1), proseguire dritto sulla strada ripida. Dopo la cascina ristrutturata, prendere la strada sterrata sulla destra. Raggiungere la strada attraverso l' »haut de Moyenpal » (2) e seguire la strada verso l' »haut de Moyenpal » (2) e seguire la strada verso ovest fino all’incrocio delle Caravelle, chiamato « Le Brot » (3) (3). Proseguire sulla strada di crinale a sinistra per 200 m, scendere sul sentiero a destra che girerà ancora a destra, delimitato da palizzate sottostanti, superare i resti di una fattoria (4), risalire il sentiero. All’ingresso del paese, seguire il cartello n. 12 a destra, scendere a sinistra, attraversare il pascolo e superare le chicanes (5). Seguire il sentiero fino allo stagno della Goutte, attraversare la strada per le Basses de Moyenpal, prendere il sentiero che sale a destra (6) nei pascoli e raggiungere il punto di partenza.

Punti di interesse

haut de Moyenpal: osservare sulla destra, di fronte alla strada si osservi sulla destra, di fronte al calvario, la casa colonica composta da due abitazioni (interne bifamiliari) e da un carro comune. L’architrave del 1712 reca una croce lorenese. Il piccolo edificio sulla sinistra è una sala forni indipendente.

? Palis: presso il calvario, la strada a sinistra è fiancheggiata da palis, pietre di arenaria provenienti da cave locali, che delimitavano gli appezzamenti.

? La caravella, un aereo degli anni ’60, è stata trasformata in un gîte, al quale dovrebbero aggiungersi, dopo la ristrutturazione, due Antonov Aeroflot e un Noratlas.

Español :

Gracias a la Federación Francesa de Senderismo y a Xertigny en transición por la realización de esta caminata y por el trabajo realizado por sus equipos a lo largo del año para delimitar y mantener estos senderos. Marcado con un rectángulo amarillo N°12.

Un bonito circuito alrededor del pueblo de Moyenpal, que ha conservado su carácter rural y tiene dos características particulares. Sus tierras se cultivan exclusivamente de forma ecológica y su ubicación en una cresta entre los valles del Aître y del Cône la expone a los vientos de los cuatro puntos cardinales.

Salida de Moyenpal

Aparcar a la salida de la aldea, frente al chalet de los cazadores, cerca de un cobertizo metálico. Pasar la gran granja, girar a la derecha hacia la calderería (1), seguir recto por el camino empinado. Después de la granja renovada, tome el camino de tierra a la derecha. Incorpórese a la carretera por el « haut de Moyenpal » (2) y siga la carretera hacia el « haut de Moyenpal » (2) y seguir la carretera hacia el oeste hasta el cruce de Caravelle, llamado « Le Brot » (3) (3). Continuar por el camino de la cresta a la izquierda durante 200 m, bajar por el camino de la derecha que volverá a girar a la derecha, bordeado por empalizadas abajo, pasar los restos de una granja (4), subir por el camino. A la entrada del pueblo, siga la señalización nº 12 a la derecha, baje a la izquierda, cruce el pasto y pase las chicanas (5). Seguir el camino del estanque de la Goutte, cruzar la carretera de las Basses de Moyenpal, tomar el camino que sube a la derecha (6) en los pastos y llegar al punto de partida.

Puntos de interés

haut de Moyenpal: observar a la derecha, frente a la carretera obsérvese a la derecha, frente al calvario, el caserío compuesto por dos viviendas (interiores adosadas) y un carro común. El dintel fechado en 1712 lleva una cruz de Lorena. El pequeño edificio de la izquierda es un horno independiente.

? Palis: En el calvario, el camino de la izquierda está revestido de palis, piedras de arenisca procedentes de canteras locales, que servían para delimitar las parcelas.

? La carabela, un avión de los años 60, se ha convertido en una casa rural, a la que se añadirán, tras su renovación, dos Antonov de Aeroflot y un Noratlas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain