Circuit le tour de Mandray Mandray Vosges

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit le tour de Mandray 60 Route de la Scierie 88650 Mandray Vosges Grand Est

Durée : 270 Distance : 13200.0 Tarif :

Au départ de la scierie hydraulique à haut-fer, sillonnez entre les anciennes fermes, les prairies et les massifs forestiers pour découvrir le sentier des Roches et la chapelle de Monthegoutte.

Difficulté moyenne

+33 3 29 42 22 22

English :

Starting from the high-iron hydraulic sawmill, wind your way between old farms, meadows and forests to discover the sentier des Roches and the Monthegoutte chapel.

Deutsch :

Vom hydraulischen Hochofen-Sägewerk aus wandern Sie zwischen alten Bauernhöfen, Wiesen und Waldmassiven hindurch, um den Felsenpfad und die Kapelle von Monthegoutte zu entdecken.

Italiano :

Partendo dalla segheria idraulica ad alto tenore di ferro, si snoda tra antiche fattorie, prati e boschi per scoprire il Sentier des Roches e la cappella di Monthegoutte.

Español :

Empezando por el aserradero hidráulico de hierro, serpentee entre antiguas granjas, prados y bosques para descubrir el sentier des Roches y la capilla de Monthegoutte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-05 par Système d’information touristique Lorrain