Circuit Le Vermont (n°11) Le Vermont Vosges

Circuit Le Vermont (n°11) Le Vermont Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit Le Vermont (n°11) Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit Le Vermont (n°11) 88210 Le Vermont Vosges Grand Est

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Le circuit traverse ce joli petit village de montagne de Le Vermont aux 13 fontaines, ayant une particularité, celle d’être recouvertes, où il fait bon y faire halte.

Départ 3 possibilités avec une aire de stationnement:

– soit entre les communes du Puid et du Vermont sur la D45,

– soit à la sortie de la commune du Vermont en direction de Grandrupt,

– soit sur la route communale la Weiss Strasse ou Voie Blanche.

Des informations sont disponibles à l’Office de Tourisme, n’hésitez pas à nous contacter.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03

English :

The circuit crosses this pretty little mountain village of Vermont with its 13 fountains, with the peculiarity of being covered, where it is good to stop

Departure: 3 possibilities with a parking area

– either between the communes of Puid and Vermont on the D45,

– or at the exit of the municipality of Vermont in the direction of Grandrupt,

– either on the municipal road Weiss Strasse or Voie Blanche

Information is available at the Tourist Office, do not hesitate to contact us.

Deutsch :

Die Route führt durch das hübsche kleine Bergdorf Le Vermont mit seinen 13 Brunnen, deren Besonderheit darin besteht, dass sie bedeckt sind, und wo es sich gut rasten lässt

Start: 3 Möglichkeiten mit einem Parkplatz

– entweder zwischen den Gemeinden Le Puid und Le Vermont auf der D45,

– oder am Ortsausgang von Le Vermont in Richtung Grandrupt,

– oder auf der Gemeindestraße « Weiss Strasse » oder « Voie Blanche »

Informationen sind im Office de Tourisme erhältlich, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Italiano :

Il percorso attraversa il grazioso paesino di montagna di Le Vermont con le sue 13 fontane, tutte coperte da un tetto, dove è piacevole fermarsi

Partenza: 3 possibilità con un’area di parcheggio

– o tra i comuni di Le Puid e Le Vermont sulla D45,

– o all’uscita del comune di Vermont in direzione Grandrupt,

– o sulla Weiss Strasse o sulla Voie Blanche

Le informazioni sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo, contattateci.

Español :

La ruta pasa por el bonito pueblecito de montaña de Le Vermont, con sus 13 fuentes, todas ellas cubiertas por un tejado, donde es agradable detenerse

Salida: 3 posibilidades con zona de aparcamiento

– bien entre los municipios de Le Puid y Le Vermont en la D45,

– o a la salida del municipio de Vermont en dirección a Grandrupt,

– o en la calle Weiss Strasse o Voie Blanche

La información está disponible en la Oficina de Turismo, póngase en contacto con nosotros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-25 par Système d’information touristique Lorrain