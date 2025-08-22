Circuit le village Vassé et la forêt Rouessé-Vassé Sarthe

Circuit le village Vassé et la forêt

Circuit le village Vassé et la forêt 72140 Rouessé-Vassé Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 16000.0

Patrimoines bâtis et naturels se succéderont tout le long du parcours pour votre plus grand plaisir.

English :

Built and natural heritage will follow one another along the route for your enjoyment.

Deutsch :

Entlang der Strecke wechseln sich Gebäude und Naturerbe zu Ihrem Vergnügen ab.

Italiano :

Il patrimonio edilizio e naturale si susseguiranno lungo il percorso per il vostro divertimento.

Español :

El patrimonio construido y el natural se sucederán a lo largo de la ruta para su disfrute.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire