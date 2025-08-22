Circuit Les Baskets de Pagnol Marcel (BPM) Clef Vallée d’Eure Eure

Circuit Les Baskets de Pagnol Marcel (BPM)

Circuit Les Baskets de Pagnol Marcel (BPM) Place de l’église 27490 Clef Vallée d’Eure Eure Normandie

Parcours trail normand au départ de Clef-Vallée d’Eure.

Situé au cœur de l’Eure et en terre de villégiature de Marcel Pagnol (la Croix-Saint-Leufroy), ce parcours trail niché entre deux versants tel le dos d’un chameau, invite à la découverte de paysages apaisés et d’un patrimoine local varié.

Côté sportif les sentiers serpentent à travers des paysages variés, mêlant chemins asphaltés, larges traces forestières et segments en single track. Cette diversité offre aux trailers une expérience dynamique, alliant la fluidité des portions asphaltées à la technicité des sentiers forestiers.

Conçu pour une pratique familiale ou entre amis, ce parcours trail de difficulté moyenne allie simplicité et plénitude. Son profil doux et ses surfaces variées en font un terrain idéal pour travailler l’endurance en mode aérobie long, tout en profitant de l’air pur de la campagne normande. Une escapade sur ce parcours offre un véritable bol d’oxygène, une parenthèse ressourçante.

Côté touristique ce parcours trail réserve de belles surprises notamment les villages pittoresques de la région et l’église Saint-Paul de la Croix-Saint-Leuffroy.

Pour les plus ambitieux, complétez ce parcours avec le parcours trail Rien dans le Froc.

En additionnant ces 2 boucles, vous avez un parcours de plus de 28 kilomètres qui, constitue un défi supplémentaire.

Ce site évolutif est ainsi adapté tant aux trailers intermédiaires qu’aux ultra-trailers en quête de préparation pour des compétitions d’envergure.

https://www.tourisme-seine-eure.com/ +33 2 32 40 04 41

English : Circuit Les Baskets de Pagnol Marcel (BPM)

Normandy trail from Clef-Vallée d’Eure.

Located in the heart of the Eure region, in the land where Marcel Pagnol lived (La Croix-Saint-Leufroy), this trail, nestled between two hillsides like a camel?s back, invites you to discover the peaceful countryside and varied local heritage.

On the sporting side: the trails wind through a variety of landscapes, mixing asphalt roads, wide forest tracks and single-track segments. This diversity offers trailers a dynamic experience, combining the fluidity of paved sections with the technicality of forest trails.

Designed for families or groups of friends, this medium-difficulty trail combines simplicity and fullness. Its gentle profile and varied surfaces make it ideal for long aerobic endurance training, while enjoying the fresh air of the Normandy countryside. A trip on this trail is a real breath of fresh air, a rejuvenating break.

On the tourist side: this trail is full of surprises, including the region’s picturesque villages and the church of Saint-Paul de la Croix-Saint-Leuffroy.

For the more ambitious, complete the trail with the Rien dans le Froc trail.

Add these 2 loops together, and you’ve got a course of over 28 kilometers, providing an extra challenge.

This evolving site is suitable for both intermediate trail runners and ultra-trailers looking to prepare for major competitions.

Deutsch :

Normannische Trailstrecke mit Start in Clef-Vallée d’Eure.

Dieser Trail liegt im Herzen der Eure und in der Heimat von Marcel Pagnol (La Croix-Saint-Leufroy). Er verläuft wie ein Kamel zwischen zwei Hängen und lädt zur Entdeckung ruhiger Landschaften und eines vielfältigen lokalen Erbes ein.

Sportlich: Die Wege schlängeln sich durch abwechslungsreiche Landschaften, die asphaltierte Wege, breite Waldwege und Single-Track-Abschnitte miteinander verbinden. Diese Vielfalt bietet den Trailern ein dynamisches Erlebnis, das die Flüssigkeit der asphaltierten Abschnitte mit den technischen Anforderungen der Waldwege verbindet.

Dieser mittelschwere Trail ist für Familien oder Freunde gedacht und vereint Einfachheit und Fülle. Sein sanftes Profil und die abwechslungsreichen Oberflächen machen ihn zu einem idealen Terrain, um die Ausdauer im langen aeroben Modus zu trainieren und dabei die reine Luft der normannischen Landschaft zu genießen. Ein Abstecher auf diese Strecke ist ein echter Sauerstoffkick, eine erfrischende Auszeit.

Sehenswürdigkeiten: Dieser Trail hält viele Überraschungen bereit, insbesondere die malerischen Dörfer der Region und die Kirche Saint-Paul de la Croix-Saint-Leuffroy.

Für die Ehrgeizigsten unter Ihnen bietet sich die Trailstrecke Rien dans le Froc an.

Wenn Sie diese beiden Schleifen zusammenzählen, haben Sie eine Strecke von über 28 Kilometern, die eine zusätzliche Herausforderung darstellt.

Dieser evolutive Standort eignet sich sowohl für mittlere Trailrunner als auch für Ultra-Trailrunner, die sich auf große Wettkämpfe vorbereiten wollen.

Italiano :

Sentiero della Normandia con partenza da Clef-Vallée d’Eure.

Situato nel cuore dell’Eure, nella terra in cui visse Marcel Pagnol (la Croix-Saint-Leufroy), questo sentiero si annida tra due colline come il dorso di un cammello, invitandovi a scoprire la tranquillità della campagna e il variegato patrimonio locale.

Dal punto di vista sportivo, i percorsi si snodano attraverso una varietà di paesaggi, combinando strade asfaltate, ampie piste forestali e tratti di single track. Questa diversità offre ai trail runner un’esperienza dinamica, che combina la fluidità dei tratti asfaltati con la tecnicità dei sentieri forestali.

Pensato per le famiglie o i gruppi di amici, questo percorso di media difficoltà unisce la semplicità al senso di appagamento. Il suo profilo dolce e le superfici variegate lo rendono ideale per lavorare sulla resistenza in modalità aerobica lunga, godendo dell’aria fresca della campagna normanna. Una gita su questo sentiero è una vera boccata d’aria fresca, una pausa rigenerante.

Dal punto di vista turistico, questo percorso riserva delle belle sorprese, in particolare i villaggi pittoreschi della regione e la chiesa di Saint-Paul a La Croix-Saint-Leuffroy.

Per i più ambiziosi, completate questo percorso con il sentiero Rien dans le Froc.

Sommando questi due anelli si ottiene un percorso di oltre 28 chilometri, che rappresenta un’ulteriore sfida.

Questo sito in continua evoluzione è adatto sia ai trail runner di livello intermedio che agli ultra-trailer che vogliono prepararsi per le competizioni più importanti.

Español :

Ruta de Normandía a partir de Clef-Vallée d’Eure.

Situado en el corazón del Eure, en la tierra donde vivió Marcel Pagnol (la Croix-Saint-Leufroy), este sendero se acurruca entre dos laderas como el lomo de un camello, invitándole a descubrir la apacible campiña y el variado patrimonio local.

Desde el punto de vista deportivo, los senderos serpentean por paisajes variados, combinando carreteras asfaltadas, amplias pistas forestales y tramos de una sola pista. Esta diversidad ofrece a los corredores de trail una experiencia dinámica, que combina la fluidez de los tramos asfaltados con la tecnicidad de las pistas forestales.

Diseñado para familias o grupos de amigos, este sendero de dificultad moderada combina la sencillez con la sensación de plenitud. Su perfil suave y sus superficies variadas lo hacen ideal para trabajar la resistencia en modo aeróbico de larga duración, disfrutando al mismo tiempo del aire fresco de la campiña normanda. Recorrer este sendero es un auténtico soplo de aire fresco, una pausa rejuvenecedora.

Desde el punto de vista turístico, este sendero reserva algunas sorpresas maravillosas, como los pintorescos pueblos de la región y la iglesia de Saint-Paul en La Croix-Saint-Leuffroy.

Los más ambiciosos pueden completar este recorrido con el de Rien dans le Froc.

Si se suman estos 2 bucles, se obtiene una ruta de más de 28 kilómetros, lo que supone un reto adicional.

Este lugar en evolución es adecuado tanto para corredores de trail de nivel intermedio como para ultratraileros que buscan prepararse para grandes competiciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme