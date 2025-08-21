Circuit Les bois PR 39 Varaize Varaize Charente-Maritime

Circuit Les bois PR 39 Varaize

Circuit Les bois PR 39 Varaize église 17400 Varaize Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Situé sur l’ancienne voie romaine Poitiers Saintes Bordeaux, le village de Varaize est traversé par la Nie. Au centre du bourg l’église romane restaurée il y a quelques années.

+33 5 46 26 30 09

English :

Situated on the ancient Roman road from Poitiers to Saintes and Bordeaux, the village of Varaize is crossed by the River Nie. At the centre of the village is the Romanesque church, which was restored a few years ago.

Deutsch :

Das Dorf Varaize liegt an der alten Römerstraße Poitiers Saintes Bordeaux und wird vom Fluss Nie durchquert. Im Zentrum des Dorfes befindet sich die romanische Kirche, die vor einigen Jahren restauriert wurde.

Italiano :

Situato sull’antica strada romana che collega Poitiers a Saintes e Bordeaux, il villaggio di Varaize è attraversato dal fiume Nie. Al centro del villaggio si trova la chiesa romanica, restaurata pochi anni fa.

Español :

Situado en la antigua calzada romana de Poitiers a Saintes y Burdeos, el pueblo de Varaize está atravesado por el río Nie. En el centro del pueblo se encuentra la iglesia románica, restaurada hace unos años.

