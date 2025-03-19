Circuit les Charmilles La Vôge-les-Bains Vosges

Circuit les Charmilles La Vôge-les-Bains Vosges

Circuit les Charmilles Adultes A pieds Facile

Circuit les Charmilles Hautmougey 88240 La Vôge-les-Bains Vosges Grand Est

Durée : 105 Distance : 5500.0 Tarif :

Parcours rural vallonné à travers champs et forêts sur le territoire communal de Hautmougey. La plus importante partie du sentier emprunte des sentiers forestiers ou empierrés. Ce circuit emprunte un peu de route pour entrer ensuite dans le massif forestier communal d’une superficie de 100 ha qui comprend une variété de chênes exceptionnels.

Balisage anneau rouge sur tout le parcours

Départ Place de la mairie de Hautmougey

Face à la mairie prendre à gauche deux fois dans la rue de l’école et la rue des marronniers en montée.

Continuez tout droit et au cédez le passage tournez à gauche en suivant le balisage anneau rouge.

Vous continuez à suivre le balisage dans la forêt en bifurquant sur la gauche.

Lorsque vous êtes face à deux sentiers, prenez à gauche jusqu’à retomber sur un chemin où vous tournerez à droite.

Continuez tout droit sur 250m et prendre la deuxième à gauche vers un chemin traversant la forêt. Suivez ce chemin en légère descente.

Vous prenez ensuite la première à gauche sur un chemin empierré qui descend en ligne droite.

Arrivé sur la route, vous tournez à droite afin de rejoindre la départementale que vous traversez pour aller sur le chemin des Dagneaux.

Vous descendez une route et tournez à gauche afin d’aller vers l’église et de rejoindre le point de départ.

Merci au Club Vosgien et à la section marche de la MJC de Bains-les-Bains pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ces équipes tout au long de l’année (balisage et entretien des sentiers).

Facile

English :

An undulating rural trail through fields and forests in the Hautmougey municipality. Most of the trail is on forest or gravel paths. After a short stretch of road, the trail enters the 100-hectare communal forest, with its exceptional variety of oaks.

Red ring markings all along the route

Start: Place de la mairie de Hautmougey

Opposite the town hall, turn left twice into rue de l’école and rue des marronniers uphill.

Continue straight ahead and turn left at the yield sign, following the red ring road markings.

Continue into the forest, forking off to the left.

When you come to two paths, turn left until you come to a track where you turn right.

Go straight on for 250m and take the second left onto a path through the forest. Follow this slightly downhill path.

Then take the first left onto a gravel path which descends in a straight line.

When you reach the road, turn right to join the main road, which you cross to reach the Chemin des Dagneaux.

Follow the road downhill and turn left towards the church, back to the starting point.

Many thanks to the Club Vosgien and the walking section of the MJC de Bains-les-Bains for making this hike possible, and for the work they do throughout the year to mark out and maintain the trails.

Deutsch :

Ländlicher, hügeliger Wanderweg durch Felder und Wälder auf dem Gemeindegebiet von Hautmougey. Der größte Teil des Weges verläuft auf Waldwegen oder Schotterpfaden. Der Weg führt ein Stück über die Straße und dann in den 100 ha großen Wald der Gemeinde, der eine Vielzahl außergewöhnlicher Eichenarten umfasst.

Rote Ringmarkierung auf der gesamten Strecke

Start: Rathausplatz von Hautmougey

Gegenüber dem Rathaus biegen Sie zweimal links in die Rue de l’école und die Rue des marronniers bergauf ab.

Fahren Sie geradeaus und biegen Sie an der Cédez de passage nach links ab, indem Sie der Markierung roter Ring folgen.

Sie folgen der Markierung weiter in den Wald hinein und zweigen nach links ab.

Wenn Sie vor zwei Wegen stehen, biegen Sie links ab, bis Sie wieder auf einen Weg stoßen, auf dem Sie rechts abbiegen.

Gehen Sie 250 m geradeaus und nehmen Sie die zweite Abzweigung nach links zu einem Weg, der durch den Wald führt. Folgen Sie diesem Weg leicht bergab.

Anschließend biegen Sie die erste Straße links auf einen geschotterten Weg ab, der in gerader Linie bergab führt.

An der Straße angekommen, biegen Sie rechts ab, um auf die Departementsstraße zu gelangen, die Sie überqueren, um auf den Chemin des Dagneaux zu gelangen.

Sie gehen eine Straße hinunter und biegen links ab, um zur Kirche und zum Ausgangspunkt zu gelangen.

Vielen Dank an den Vogesenclub und die Wanderabteilung des MJC von Bains-les-Bains für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die diese Teams das ganze Jahr über leisten (Markierung und Pflege der Wege).

Italiano :

Un percorso rurale ondulato attraverso campi e foreste nel comune di Hautmougey. La maggior parte del percorso segue sentieri forestali o ghiaiosi. Il percorso si snoda un po’ sulla strada prima di entrare nella foresta comunale di 100 ettari, che comprende una varietà di querce eccezionali.

Segnali ad anello rossi lungo tutto il percorso

Partenza: Place de la mairie, Hautmougey

Di fronte al municipio, svoltare due volte a sinistra in rue de l’école e in rue des marronniers in salita.

Proseguire dritto e al cartello di divieto di transito svoltare a sinistra, seguendo le indicazioni della circonvallazione rossa.

Continuare a seguire le indicazioni nel bosco, biforcandosi a sinistra.

Quando si incontrano due sentieri, si gira a sinistra fino ad arrivare a un sentiero dove si gira a destra.

Proseguire per 250 m e prendere la seconda a sinistra su un sentiero che attraversa il bosco. Seguire questo sentiero in leggera discesa.

Poi prendete la prima a sinistra su un sentiero di ghiaia che scende in linea retta.

Arrivati alla strada, si gira a destra per raggiungere la strada principale, che si attraversa per imboccare lo Chemin des Dagneaux.

Si scende lungo una strada e si gira a sinistra verso la chiesa per tornare al punto di partenza.

Si ringraziano il Club Vosgien e la sezione escursionistica del MJC di Bains-les-Bains per l’organizzazione di questa passeggiata e per il lavoro svolto durante tutto l’anno per la segnaletica e la manutenzione dei sentieri.

Español :

Recorrido rural ondulado por campos y bosques del municipio de Hautmougey. La mayor parte del recorrido sigue caminos forestales o de grava. La ruta recorre un poco la carretera antes de entrar en el bosque comunal de 100 hectáreas, que incluye una variedad de robles excepcionales.

Anillos rojos a lo largo de todo el recorrido

Salida: Place de la mairie, Hautmougey

Frente al ayuntamiento, gire dos veces a la izquierda por la rue de l’école y la rue des marronniers cuesta arriba.

Continúe recto y en la señal de ceda el paso gire a la izquierda, siguiendo las señales rojas de la circunvalación.

Continúe siguiendo las señales hacia el bosque, bifurcándose a la izquierda.

Al llegar a dos caminos, gire a la izquierda hasta llegar a una pista donde deberá girar a la derecha.

Siga recto durante 250 m y tome la segunda a la izquierda por un camino que atraviesa el bosque. Siga este camino ligeramente cuesta abajo.

A continuación, tome la primera a la izquierda por un camino de grava que desciende en línea recta.

Al llegar a la carretera, gire a la derecha para incorporarse a la carretera principal, que cruzará para tomar el Chemin des Dagneaux.

Baje por una carretera y gire a la izquierda en dirección a la iglesia para volver al punto de partida.

Muchas gracias al Club Vosgien y a la sección de senderismo del MJC de Bains-les-Bains por la organización de este paseo y por el trabajo que realizan durante todo el año para balizar y mantener los senderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain