Circuit Les cités A pieds Facile

Circuit Les cités 1, avenue de la République 58260 La Machine Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Grâce à ce circuit d’interprétation plongez dans la vie quotidienne des mineurs et de leurs familles. Cheminez dans les rues de La Machine et des lieux de vies emblématiques des mineurs de fond la vie dans les cités minières des Minimes, des Zagots, Sainte-Marie ou encore Sainte-Eudoxie n’aura plus aucun secret pour vous ! Pour les plus passionnés, vous pourrez prolonger votre visite en direction des arrêts 25 et 26 pour y découvrir les anciens puits de mine des Minimes et Henri-Paul.

https://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23

English :

This interpretive tour plunges you into the daily lives of miners and their families. Stroll through the streets of La Machine and the emblematic living quarters of the underground miners: life in the mining towns of Les Minimes, Les Zagots, Sainte-Marie and Sainte-Eudoxie will hold no secrets for you! For the more enthusiastic, you can extend your visit at stops 25 and 26 to discover the old mine shafts of Minimes and Henri-Paul.

Deutsch :

Tauchen Sie auf diesem Rundgang in das Alltagsleben der Bergleute und ihrer Familien ein. Gehen Sie durch die Straßen von La Machine und zu den symbolträchtigen Lebensorten der Bergleute: Das Leben in den Bergarbeitersiedlungen Les Minimes, Les Zagots, Sainte-Marie oder Sainte-Eudoxie wird kein Geheimnis mehr für Sie sein! Diejenigen, die es besonders spannend finden, können ihren Besuch an den Haltestellen 25 und 26 verlängern, um die alten Minenschächte von Les Minimes und Henri-Paul zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso interpretativo vi riporta alla vita quotidiana dei minatori e delle loro famiglie. Passeggiate per le strade di La Machine e gli emblematici alloggi dei minatori sotterranei: la vita nelle città minerarie di Les Minimes, Les Zagots, Sainte-Marie e Sainte-Eudoxie non avrà più segreti per voi! Se siete davvero appassionati, potete prolungare la vostra visita alle fermate 25 e 26 per scoprire i vecchi pozzi delle miniere di Minimes e Henri-Paul.

Español :

Este sendero interpretativo le transporta a la vida cotidiana de los mineros y sus familias. Pasee por las calles de La Machine y las emblemáticas viviendas de los mineros subterráneos: ¡la vida en los pueblos mineros de Les Minimes, Les Zagots, Sainte-Marie y Sainte-Eudoxie ya no tendrá secretos para usted! Si tiene muchas ganas, puede prolongar su visita en las paradas 25 y 26 para descubrir los antiguos pozos de las minas Minimes y Henri-Paul.

