Circuit Les Dames de Charly Mazirat Allier vendredi 1 août 2025.

Circuit Les Dames de Charly Place de l’église 03420 Mazirat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Admirez le Cher depuis les hauteurs ou allez à sa rencontre au Gué de Sellat.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Admire the Cher from the heights or go to meet it at the Gué de Sellat.

Deutsch :

Bewundern Sie den Cher von den Anhöhen aus oder gehen Sie ihm an der Gué de Sellat entgegen.

Italiano :

Ammirate lo Cher dall’alto o andate a incontrarlo al Gué de Sellat.

Español :

Admire el Cher desde las alturas o vaya a su encuentro en el Gué de Sellat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme