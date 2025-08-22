CIRCUIT LES GRÉS ET TERRES D’ANGRIE Angrie Maine-et-Loire

CIRCUIT LES GRÉS ET TERRES D’ANGRIE

Fédération Française de Randonnée CIRCUIT LES GRÉS ET TERRES D’ANGRIE 49440 Angrie Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Le circuit des grés et terres d’Angrie est un agréable parcours de randonnée en Anjou bleu. Jolis paysages de campagne et animaux dans les champs rythment ce sentier bucolique.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/circuit-les-gres-et-terres-dangrie-angrie-fr-2791247/ +33 2 41 92 86 83

English :

The circuit of the sandstone and earth of Angrie is a pleasant hike in Anjou bleu. Pretty countryside landscapes and animals in the fields punctuate this bucolic path.

Deutsch :

Der Rundweg Circuit des grés et terres d’Angrie ist ein angenehmer Wanderweg im blauen Anjou. Schöne Landschaften und Tiere auf den Feldern bestimmen den Rhythmus dieses bukolischen Wanderwegs.

Italiano :

Il circuito dell’arenaria e della terra d’Angrie è un piacevole percorso escursionistico nel blu dell’Anjou. Paesaggi di campagna e animali nei campi punteggiano questo percorso bucolico.

Español :

El circuito de la arenisca y la tierra de Angrie es una agradable ruta de senderismo en el Anjou azul. Bonitos paisajes campestres y animales en los campos jalonan esta bucólica ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par Anjou tourime