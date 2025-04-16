Circuit Les Landes de la ferronnerie Marigné-Laillé ML4 Marigné-Laillé Sarthe

Circuit Les Landes de la ferronnerie Marigné-Laillé ML4 72220 Marigné-Laillé Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Ce sentier propose une boucle de 14 km.

http://www.cc-berce-belinois.fr/ +33 2 43 47 02 20

English :

This trail offers a 14 km loop.

Deutsch :

Dieser Wanderweg bietet einen 14 km langen Rundweg.

Italiano :

Questo percorso offre un anello di 14 km.

Español :

Este sendero ofrece un bucle de 14 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par eSPRIT Pays de la Loire