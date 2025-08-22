Circuit Les mares et les murets Saint-Marcel-en-Marcillat Allier

Circuit Les mares et les murets

Circuit Les mares et les murets Place de l’église 03420 Saint-Marcel-en-Marcillat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Parcourez les chemins bordés de murets de pierres sèches qui défient le temps.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Walk along the paths lined with low dry stone walls that defy time.

Deutsch :

Gehen Sie die Wege entlang, die von Trockensteinmauern gesäumt sind, die der Zeit trotzen.

Italiano :

Percorrete i sentieri fiancheggiati da bassi muretti a secco che sfidano il tempo.

Español :

Camine por los senderos bordeados de muros bajos de piedra seca que desafían el tiempo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme