Circuit Les Mas de Lugagnac Lugagnac Lot

Circuit Les Mas de Lugagnac 46260 Lugagnac Lot Occitanie
Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :
Balade familiale, riche en patrimoine historique lié à l’eau, avec le lac d’Audry et son lavoir, et le Mas de Bénech et ses puits.
Sur les causses, l’eau joue à cache-cache
English :
A family walk, rich in historical heritage linked to water, with the Lac d’Audry and its washhouse, and the Mas de Bénech and its wells.
On the causses, water plays hide-and-seek
Deutsch :
Familienfreundlicher Spaziergang, reich an historischem Erbe im Zusammenhang mit Wasser, mit dem Lac d’Audry und seinem Waschplatz sowie dem Mas de Bénech und seinen Brunnen.
Auf den Causses spielt das Wasser Verstecken
Italiano :
Una passeggiata per famiglie, ricca di patrimonio storico legato all’acqua, con il lago Audry e il suo lavatoio, il Mas de Bénech e i suoi pozzi.
Sulle causses, l’acqua gioca a nascondino
Español :
Un paseo familiar, rico en patrimonio histórico vinculado al agua, con el lago de Audry y su lavadero, y el Mas de Bénech y sus pozos.
En las causses, el agua juega al escondite
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot