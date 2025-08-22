Circuit Les Mas de Lugagnac Lugagnac Lot

Circuit Les Mas de Lugagnac

Circuit Les Mas de Lugagnac 46260 Lugagnac Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Balade familiale, riche en patrimoine historique lié à l’eau, avec le lac d’Audry et son lavoir, et le Mas de Bénech et ses puits.

Sur les causses, l’eau joue à cache-cache

English :

A family walk, rich in historical heritage linked to water, with the Lac d’Audry and its washhouse, and the Mas de Bénech and its wells.

On the causses, water plays hide-and-seek

Deutsch :

Familienfreundlicher Spaziergang, reich an historischem Erbe im Zusammenhang mit Wasser, mit dem Lac d’Audry und seinem Waschplatz sowie dem Mas de Bénech und seinen Brunnen.

Auf den Causses spielt das Wasser Verstecken

Italiano :

Una passeggiata per famiglie, ricca di patrimonio storico legato all’acqua, con il lago Audry e il suo lavatoio, il Mas de Bénech e i suoi pozzi.

Sulle causses, l’acqua gioca a nascondino

Español :

Un paseo familiar, rico en patrimonio histórico vinculado al agua, con el lago de Audry y su lavadero, y el Mas de Bénech y sus pozos.

En las causses, el agua juega al escondite

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot