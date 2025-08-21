Circuit Les quatre ponts A pieds

Circuit Les quatre ponts Place de l’église 45210 Bazoches-sur-le-Betz Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 18200.0 Tarif :

Cette balade est une grande boucle traversant quatre fois le Betz en des endroits différents montrant divers aspects de la rivière et son utilisation par les Bazochois au cours de l’histoire: ancien moulin et son bief, barrage et retenues d’eau, gué, lavoir et abreuvoir pour le bétail.

English : The four bridges

This tour covers a large loop that crosses the Betz four times at different spots, offering an insight into the river’s many faces and its use by the people of Bazoche over the centuries: former mill and mill race, dam and reservoir, ford, wash house and drinking trough for livestock.

Deutsch :

Diese Wanderung ist eine große Schleife, die viermal den Betz an verschiedenen Stellen überquert und verschiedene Aspekte des Flusses und seiner Nutzung durch die Bazochois im Laufe der Geschichte zeigt: alte Mühle und ihr Mühlbach, Staudamm und Wasserrückhaltebecken, Furt, Waschplatz und Viehtränke

Italiano :

Questa passeggiata è un lungo anello che attraversa il Betz quattro volte in diversi punti, mostrando vari aspetti del fiume e del suo utilizzo da parte dei Bazochois nel corso della storia: il vecchio mulino e la sua portata, la diga e i bacini idrici, il guado, il lavatoio e l’abbeveratoio per il

Español :

Este paseo es un largo bucle que cruza el Betz cuatro veces en diferentes lugares mostrando varios aspectos del río y su uso por los Bazochois a lo largo de la historia: antiguo molino y su alcance, presa y depósitos de agua, vado, lavadero y abrevadero de ganado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIT Centre-Val de Loire