Circuit les Trois Châteaux PR 28 -Taillebourg / Annepont Taillebourg Charente-Maritime

Circuit les Trois Châteaux PR 28 -Taillebourg Annepont

Circuit les Trois Châteaux PR 28 -Taillebourg Annepont Chaumes des champs 17350 Taillebourg Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Une balade autour de trois châteaux Taillebourg, la Forêt et le Péré. Le premier, dominant la Charente, a réuni jusqu’à 37 paroisses. Maintes fois pris et repris durant la guerre de cent ans il fut démoli au XVe siècle.

English :

A walk around three châteaux: Taillebourg, la Forêt and le Péré. The first, overlooking the Charente, was home to as many as 37 parishes. Taken and retaken many times during the Hundred Years’ War, it was demolished in the 15th century.

Deutsch :

Ein Spaziergang rund um drei Schlösser: Taillebourg, la Forêt und le Péré. Die erste, die die Charente überragt, vereinte bis zu 37 Kirchengemeinden. Während des Hundertjährigen Krieges wurde es mehrmals eingenommen und zurückerobert und im 15.

Italiano :

Una passeggiata intorno a tre castelli: Taillebourg, la Forêt e le Péré. Il primo, affacciato sulla Charente, ospitava fino a 37 parrocchie. Preso e ripreso più volte durante la Guerra dei Cento Anni, fu demolito nel XV secolo.

Español :

Un paseo por tres castillos: Taillebourg, la Forêt y le Péré. El primero, que domina la Charente, albergó hasta 37 parroquias. Tomado y retomado varias veces durante la Guerra de los Cien Años, fue demolido en el siglo XV.

