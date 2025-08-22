Circuit Les Trois Sources PR 41 Fenioux Fenioux Charente-Maritime
Circuit Les Trois Sources PR 41 Fenioux Fenioux Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit Les Trois Sources PR 41 Fenioux
Circuit Les Trois Sources PR 41 Fenioux église 17350 Fenioux Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Étape obligée des pèlerins de Compostelle. Le village était situé au carrefour de deux voies l’antique route de Saint-Jean-d’Angely à Saintes et un chemin saunier utilisé également pour le transport des poteries.
https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/46bdf5cb-83eb-4804-ac96-03cdd948abf5/circuit-les-trois-sources-pr-41-fenioux +33 9 60 54 91 03
English :
An obligatory stopover for pilgrims on their way to Compostela. The village was located at the crossroads of two routes: the ancient road from Saint-Jean-d’Angely to Saintes and a salt-making path also used to transport pottery.
Deutsch :
Obligatorische Etappe für die Pilger nach Santiago de Compostela. Das Dorf lag an der Kreuzung zweier Wege: der antiken Straße von Saint-Jean-d’Angely nach Saintes und einem Saunapfad, der auch für den Transport von Töpferwaren genutzt wurde.
Italiano :
Una tappa obbligata per i pellegrini diretti a Compostela. Il villaggio si trovava all’incrocio di due percorsi: l’antica strada che da Saint-Jean-d’Angely portava a Saintes e un sentiero del sale utilizzato anche per il trasporto di ceramiche.
Español :
Parada obligatoria para los peregrinos que se dirigían a Compostela. El pueblo estaba situado en la encrucijada de dos rutas: el antiguo camino de Saint-Jean-d’Angely a Saintes y un camino salinero utilizado también para transportar cerámica.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme