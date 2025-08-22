Circuit Les Trois Villages PR 4 Doeuil sur le Mignon Dœuil-sur-le-Mignon Charente-Maritime

Circuit Les Trois Villages PR 4 Doeuil sur le Mignon

Circuit Les Trois Villages PR 4 Doeuil sur le Mignon église 17330 Dœuil-sur-le-Mignon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Doeuil-sur-le-Mignon, la Coudre Puits Jacquet, la Ville aux Moines, trois villages chargés d’histoire les défrichements monastiques, un chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/7e0fa267-f460-4d99-bd4d-1c78bf6ae962/circuit-les-trois-villages-pr-4-doeuil-sur-le-mignon +33 5 46 24 62 74

English :

Doeuil-sur-le-Mignon, la Coudre Puits Jacquet, la Ville aux Moines, three villages steeped in history: monastic clearing, a route to Santiago de Compostela.

Deutsch :

Doeuil-sur-le-Mignon, La Coudre Puits Jacquet, La Ville aux Moines, drei geschichtsträchtige Dörfer: die klösterlichen Rodungen, ein Weg nach Santiago de Compostela.

Italiano :

Doeuil-sur-le-Mignon, la Coudre Puits Jacquet, la Ville aux Moines, tre villaggi ricchi di storia: radure monastiche, un percorso verso Santiago de Compostela.

Español :

Doeuil-sur-le-Mignon, la Coudre Puits Jacquet, la Ville aux Moines, tres pueblos cargados de historia: claro monástico, camino de Santiago de Compostela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme