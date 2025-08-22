Circuit Lexos Castanet Laguépie Varen Tarn-et-Garonne

Circuit Cyclo n°11 En route vers le Rouergue

Circuit Cyclo n°11 En route vers le Rouergue 525 Avenue du Docteur Ringuet 82330 Varen Tarn-et-Garonne Occitanie

Depuis la gare de Lexos, cet itinéraire monte sur le Terrefort du Rouergue en passant par la vallée de la Seye. Le paysage déroule, au fil des hameaux, l’histoire agricole du pays pour relier Laguépie à la confluence des rivières Viaur et Aveyron.

English :

From Lexos station, this route climbs up to the Terrefort du Rouergue through the Seye valley. As you pass through the hamlets, the landscape unfolds the agricultural history of the region, linking Laguépie to the confluence of the Viaur and Aveyron rivers.

Deutsch :

Vom Bahnhof Lexos aus führt diese Route durch das Seye-Tal hinauf auf die Terrefort du Rouergue. Die Landschaft entfaltet entlang der Weiler die landwirtschaftliche Geschichte des Landes, um Laguépie mit dem Zusammenfluss der Flüsse Viaur und Aveyron zu verbinden.

Italiano :

Dalla stazione di Lexos, questo itinerario sale al Terrefort du Rouergue attraverso la valle di Seye. Attraversando le frazioni, il paesaggio svela la storia agricola della regione, collegando Laguépie alla confluenza dei fiumi Viaur e Aveyron.

Español :

Desde la estación de Lexos, esta ruta asciende hasta el Terrefort du Rouergue por el valle de Seye. A su paso por las aldeas, el paisaje despliega la historia agrícola de la región, uniendo Laguépie con la confluencia de los ríos Viaur y Aveyron.

