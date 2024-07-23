Circuit lieux de mémoire Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Circuit lieux de mémoire Saint-Dié-des-Vosges Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit lieux de mémoire Adultes A pieds Facile

Circuit lieux de mémoire 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Située en trois reprises au coeur des conflits armés, Saint-Dié-des-Vosges a été fortement marquée par les deux conflits mondiaux, notamment par la destruction de 2/3 de la ville en novembre 1944. Ce circuit dessine une carte du souvenir qui fait écho à nos livres d’histoire.

Facile

English :

Saint-Dié-des-Vosges has been at the heart of armed conflicts three times, and was strongly marked by the two world wars, notably by the destruction of 2/3 of the city in November 1944. This tour draws a map of remembrance that echoes our history books.

Deutsch :

Saint-Dié-des-Vosges befand sich dreimal im Zentrum bewaffneter Konflikte und wurde von den beiden Weltkriegen stark geprägt, insbesondere durch die Zerstörung von 2/3 der Stadt im November 1944. Dieser Rundgang zeichnet eine Karte der Erinnerung, die ein Echo auf unsere Geschichtsbücher darstellt.

Italiano :

Situata per tre volte nel cuore di conflitti armati, Saint-Dié-des-Vosges è stata fortemente segnata dai due conflitti mondiali, in particolare dalla distruzione di 2/3 della città nel novembre 1944. Questo tour disegna una mappa della memoria che riecheggia i nostri libri di storia.

Español :

Situada tres veces en el corazón de los conflictos armados, Saint-Dié-des-Vosges estuvo fuertemente marcada por los dos conflictos mundiales, en particular por la destrucción de 2/3 de la ciudad en noviembre de 1944. Este recorrido dibuja un mapa del recuerdo que se hace eco de nuestros libros de historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-23 par Système d’information touristique Lorrain