Circuit Lobsann-Soultzerkopf-Drachenbronn Lobsann Bas-Rhin

Circuit de plus de 12 km à travers de magnifiques chemins forestières. Arrivée au sommet du Soultzerkopf (480 m) dirigez vous vers la table d’orientation et profitez d’un magnifique panorama sur la plaine du Rhin. Avec un peu de chance vous verrez également la silhouette de la cathédrale de Strasbourg.

English :

Over 12 km circuit through magnificent forest paths. Arriving at the summit of Soultzerkopf (480 m), head for the orientation table and enjoy a magnificent panorama of the Rhine plain. If you’re lucky, you’ll also see the silhouette of Strasbourg cathedral.

Deutsch :

Ein 12 km langer Rundweg durch wunderschöne Waldwege. Auf dem Gipfel des Soultzerkopfes (480 m) angekommen, begeben Sie sich zum Orientierungstisch und genießen Sie die herrliche Aussicht auf die Rheinebene. Mit etwas Glück sehen Sie auch die Silhouette des Straßburger Münsters.

Italiano :

Circuito di oltre 12 km attraverso magnifici sentieri forestali. Arrivati in cima al Soultzerkopf (480 m), dirigetevi verso il tavolo di orientamento e godetevi un magnifico panorama sulla pianura del Reno. Se siete fortunati, vedrete anche la sagoma della cattedrale di Strasburgo.

Español :

Circuito de más de 12 km por magníficos senderos forestales. Al llegar a la cima del Soultzerkopf (480 m), diríjase a la mesa de orientación y disfrute de una magnífica panorámica de la llanura del Rin. Si tiene suerte, verá también la silueta de la catedral de Estrasburgo.

