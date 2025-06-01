Circuit Loyau Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Circuit Loyau 44580 Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Pays de la Loire

Distance : 6900.0

Le circuit Loyau une escapade au cœur du marais doux

https://www.villeneuvenretz.fr/ +33 2 40 21 40 07

English :

The Loyau circuit: an escapade in the heart of the gentle marshlands

Deutsch :

Der Loyau-Rundweg: ein Ausflug ins Herz des süßen Sumpfes

Italiano :

Il circuito di Loyau: una fuga nel cuore delle dolci paludi

Español :

El circuito de Loyau: una escapada al corazón de las suaves marismas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-15 par eSPRIT Pays de la Loire