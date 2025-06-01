Circuit Mémoire d’Albâtre Paluel Seine-Maritime

Circuit Mémoire d’Albâtre Paluel Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit Mémoire d’Albâtre

Circuit Mémoire d’Albâtre Lieu-dit Le Pont Rouge 76450 Paluel Seine-Maritime Normandie

Durée : 60 Distance : 1000.0

Le sentier, sous forme d’un boucle, vous emmène à travers prairies et milieux littoraux tout en vous invitant à pénétrer au sein d’un ancien point d’appui de la Seconde Guerre Mondiale aux impressionnants bunkers.

English : Circuit Mémoire d’Albâtre

The trail, in the form of a loop, takes you through meadows and coastal environments while inviting you to enter a former World War II foothold with impressive bunkers.

Deutsch :

Der Rundweg führt Sie durch Wiesen und Küstengebiete und lädt Sie ein, in einen ehemaligen Stützpunkt des Zweiten Weltkriegs mit beeindruckenden Bunkern einzutreten.

Italiano :

Il sentiero, a forma di anello, attraversa prati e zone costiere e invita a entrare in un ex punto di forza della Seconda Guerra Mondiale con imponenti bunker.

Español :

El sendero, en forma de bucle, le lleva a través de praderas y zonas costeras mientras le invita a entrar en un antiguo fortín de la Segunda Guerra Mundial con impresionantes búnkeres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme