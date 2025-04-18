Circuit moto Au cœur de la Châtaigneraie Marcolès Cantal

Au départ de Marcolès, Petite Cité de Caractère®, ce circuit vous emmène pour une jolie balade entre Vallée de la Rance et patrimoine historique.

Profitez en pour visiter ce village médiéval plein de charme et pour déguster les saveurs locales.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/247892-circuit-2-moto-au-coeur-de-la-chataigneraie +33 4 71 46 94 82

English : Motorbike tour In the heart of the Châtaigneraie

Starting from Marcolès, Petite Cité de Caractère®, this tour takes you on a lovely ride between the Rance Valley and the historical heritage. Take the opportunity to visit this medieval village full of charm and to taste the local flavours.

Deutsch :

Ausgehend von Marcolès, einer Petite Cité de Caractère®, führt Sie diese Route auf eine schöne Wanderung zwischen dem Tal der Rance und dem historischen Erbe.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um dieses charmante mittelalterliche Dorf zu besichtigen und die lokalen Köstlichkeiten zu probieren.

Italiano :

Partendo da Marcolès, Petite Cité de Caractère®, questo tour vi porterà a fare una bella passeggiata tra la Valle della Rance e il patrimonio storico.

Cogliete l’occasione per visitare questo borgo medievale ricco di fascino e per gustare i sapori locali.

Español :

Partiendo de Marcolès, Petite Cité de Caractère®, esta excursión le lleva a dar un bonito paseo entre el valle del Rance y el patrimonio histórico.

Aproveche la oportunidad de visitar este pueblo medieval lleno de encanto y de degustar los sabores locales.

