Circuit Moto Au départ de Maurs-la-Jolie Maurs Cantal

Circuit Moto Au départ de Maurs-la-Jolie 15600 Maurs Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit de 100 km vous emmène sur les routes sinueuses du Sud Cantal. Vous traverserez la Châtaigneraie Cantalienne, et rejoindrez votre point de départ par la vallée du Lot.

English : Motorbike tour Starting from Maurs

This 100 km ride takes you through the winding roads of southern Cantal. You will cross the Châtaigneraie, and reach your starting point via the Lot Valley..

Deutsch :

Diese 100 km lange Tour führt Sie über die kurvenreichen Straßen des Süd-Cantal. Sie durchqueren die Châtaigneraie Cantalienne und erreichen Ihren Ausgangspunkt durch das Tal des Lot.

Italiano :

Questo tour di 100 km vi porterà lungo le strade tortuose del Cantal meridionale. Attraverserete la Châtaigneraie Cantalienne e raggiungerete il punto di partenza attraverso la valle del Lot.

Español :

Este recorrido de 100 km le llevará por las sinuosas carreteras del sur del Cantal. Atravesará la Châtaigneraie Cantalienne y llegará a su punto de partida por el valle del Lot.

