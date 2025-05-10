Circuit Moto Au départ de Montsalvy Montsalvy Cantal

Circuit Moto Au départ de Montsalvy 15120 Montsalvy Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Montsalvy, Petite Cité de Caractère®, ce parcours vous fera découvrir les panoramas au dessus de la vallée du Goul et l’agréable vallée du Lot.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/247894-circuit-1-moto-au-depart-de-montsalvy +33 4 71 46 94 82

English : Motorbike tour Starting from Montsalvy

Starting from Montsalvy, Petite Cité de Caractère®, this route will take you to the panoramas above the Goul Valley and the pleasant Lot Valley.

Von Montsalvy, einer Petite Cité de Caractère®, aus führt Sie diese Strecke zu den Panoramen über dem Tal des Goul und dem angenehmen Tal des Lot.

Partendo da Montsalvy, Petite Cité de Caractère®, questo itinerario vi condurrà attraverso i panorami sopra la valle del Goul e la piacevole valle del Lot.

Partiendo de Montsalvy, Petite Cité de Caractère®, esta ruta le llevará por los panoramas sobre el valle del Goul y el agradable valle del Lot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme