Circuit Moto du Gaillacois entre Bastides Médiévales et Vignoble Gaillac Tarn vendredi 1 mai 2026.
Circuit d’environ 145 km entre bastides médiévales et vignoble.
http://www.tourisme-tarn.com/ +33 5 63 77 32 10
English :
A circuit of approximately 145 km between medieval bastides and vineyards.
Deutsch :
Rundfahrt von etwa 145 km zwischen mittelalterlichen Bastiden und Weinbergen.
Italiano :
Un tour di circa 145 km tra bastide medievali e vigneti.
Español :
Un circuito de 145 km entre bastidas medievales y viñedos.
