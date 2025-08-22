Circuit Moto du Gaillacois entre Bastides Médiévales et Vignoble Gaillac Tarn

Circuit Moto du Gaillacois entre Bastides Médiévales et Vignoble

Circuit Moto du Gaillacois entre Bastides Médiévales et Vignoble 81600 Gaillac Tarn Occitanie

Circuit d’environ 145 km entre bastides médiévales et vignoble.

English :

A circuit of approximately 145 km between medieval bastides and vineyards.

Deutsch :

Rundfahrt von etwa 145 km zwischen mittelalterlichen Bastiden und Weinbergen.

Italiano :

Un tour di circa 145 km tra bastide medievali e vigneti.

Español :

Un circuito de 145 km entre bastidas medievales y viñedos.

