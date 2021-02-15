Circuit moto en Beaujolais Vert Lamure-sur-Azergues Rhône

Circuit moto en Beaujolais Vert Lamure-sur-Azergues Rhône vendredi 1 août 2025.

Circuit moto en Beaujolais Vert

Circuit moto en Beaujolais Vert 69870 Lamure-sur-Azergues Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Les offices de tourisme du Beaujolais Vert vous invitent à découvrir 3 boucles moto du pays de Tarare au Lac des Sapins, de la Hte Vallée d’Azergues au Ht-Beaujolais vous serez totalement enchantés par ces multiples points de vue.

http://www.beaujolaisvert.com/ +33 4 74 03 13 26

English : Circuit moto en Beaujolais Vert

The Beaujolais Vert tourist offices invite you to discover 3 motorcycle tours from the Tarare country to the Lac des Sapins, from the Hte Vallée d’Azergues to the Ht-Beaujolais you will be totally enchanted by these multiple points of view.

Deutsch : Circuit moto en Beaujolais Vert

Die Tourismusbüros des Beaujolais Vert laden Sie ein, drei Motorradtouren vom Pays de Tarare zum Lac des Sapins, vom Hte Vallée d’Azergues zum Ht-Beaujolais zu entdecken. Sie werden von den zahlreichen Aussichtspunkten völlig begeistert sein.

Italiano :

Gli uffici turistici del Beaujolais Vert vi invitano a scoprire 3 circuiti in moto dalla zona di Tarare al Lac des Sapins, dalla Hte Vallée d’Azergues all’Ht-Beaujolais. Rimarrete totalmente incantati da questi molteplici punti di vista.

Español : Circuit moto en Beaujolais Vert

Las oficinas de turismo del Beaujolais Vert le invitan a descubrir 3 bucles en moto desde la zona de Tarare hasta el Lago de los Sapos, desde el Hte. Vallée d’Azergues hasta el Ht-Beaujolais. Quedará totalmente encantado con estos múltiples puntos de vista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme