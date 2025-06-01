CIRCUIT N° 21 CESSENON COUMIAC SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS Cessenon-sur-Orb Hérault
Durée : 60 Distance : 900.0 Tarif :
Tracé agréable offrant de beaux points de vue sur les anciennes carrières de Cessenon-sur-Orb.
Facile
https://www.tourismecanaldumidi.fr/ +33 4 67 37 85 29
English : CIRCUIT N° 21 CESSENON COUMIAC SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS
Italiano :
Un percorso piacevole che offre splendide viste sulle antiche cave di Cessenon-sur-Orb.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme