CIRCUIT N° 22 SAINT-CHINIAN SORTEILHO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS Saint-Chinian Hérault

Site VTT-FFC CIRCUIT N° 22 SAINT-CHINIAN SORTEILHO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS 34360 Saint-Chinian Hérault Occitanie

Durée : 60 Distance : 900.0 Tarif :

Beau circuit bleu entre bois et vignobles aux alentours de Saint-Chinian.
https://www.tourismecanaldumidi.fr/   +33 4 67 37 85 29

Bellissimo circuito blu tra boschi e vigneti intorno a Saint-Chinian.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme