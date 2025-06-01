CIRCUIT N°14 ASPIRAN LIEURAN LA PLAINE VITICOLE ESPACE VTT-FFC DU SALAGOU Aspiran Hérault

CIRCUIT N°14 ASPIRAN LIEURAN LA PLAINE VITICOLE ESPACE VTT-FFC DU SALAGOU En VTT Facile

Site VTT-FFC CIRCUIT N°14 ASPIRAN LIEURAN LA PLAINE VITICOLE ESPACE VTT-FFC DU SALAGOU 19 RUE SAINT GEORGES 34800 Aspiran Hérault Occitanie

Durée : 90 Distance : 1000.0 Tarif :

Ce circuit est roulant à la fois sur piste et petite route, durant le parcours vous devrez faire face à une montée bien caillouteuse.

A découvrir le village d’Aspiran avec son église gothique méridionale en basalte et le village de Lieuran-Cabrières.

http://www.destination-salagou.fr/ +33 4 67 96 23 86

Italiano :

Questo circuito è sia su pista che su stradina, durante il percorso dovrete affrontare una salita molto sassosa.

Per scoprire il villaggio di Aspiran con la sua chiesa gotica meridionale in basalto e il villaggio di Lieuran-Cabrières.

