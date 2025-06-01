CIRCUIT N°14 BABEAU CAUDURO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS Babeau-Bouldoux Hérault

Durée : 120 Distance : 1400.0 Tarif :

Circuit noir court mais technique présentant des vues magnifiques sur la vallée.
https://www.tourismecanaldumidi.fr/   +33 4 67 37 85 29

English : CIRCUIT N°14 BABEAU CAUDURO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS

Deutsch : CIRCUIT N°14 BABEAU CAUDURO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS

Italiano :

Percorso nero breve ma tecnico con magnifica vista sulla valle.

Español : CIRCUIT N°14 BABEAU CAUDURO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme