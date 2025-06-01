CIRCUIT N°14 BABEAU CAUDURO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS Babeau-Bouldoux Hérault
Durée : 120 Distance : 1400.0 Tarif :
Circuit noir court mais technique présentant des vues magnifiques sur la vallée.
Difficile
https://www.tourismecanaldumidi.fr/ +33 4 67 37 85 29
English : CIRCUIT N°14 BABEAU CAUDURO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS
Deutsch : CIRCUIT N°14 BABEAU CAUDURO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS
Italiano :
Percorso nero breve ma tecnico con magnifica vista sulla valle.
Español : CIRCUIT N°14 BABEAU CAUDURO SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme