Circuit n°2 À la découverte du village

Circuit n°2 À la découverte du village Place de l’église 43330 Pont-Salomon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Au travers de ce court circuit, partez à la découverte du centre-bourg de Pont-Salomon et de ces bâtiments emblématiques.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 6 87 87 61 92

English :

On this short tour, discover the town center of Pont-Salomon and its emblematic buildings.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem kurzen Rundgang den Ortskern von Pont-Salomon und seine symbolträchtigen Gebäude.

Italiano :

Durante questo breve tour, scoprite il centro di Pont-Salomon e i suoi edifici emblematici.

Español :

En este breve recorrido, descubra el centro de Pont-Salomon y sus edificios emblemáticos.

