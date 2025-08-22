Circuit n°2 « À la découverte du village » Pont-Salomon Haute-Loire
Circuit n°2 À la découverte du village
Circuit n°2 À la découverte du village Place de l’église 43330 Pont-Salomon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Au travers de ce court circuit, partez à la découverte du centre-bourg de Pont-Salomon et de ces bâtiments emblématiques.
English :
On this short tour, discover the town center of Pont-Salomon and its emblematic buildings.
Deutsch :
Entdecken Sie auf diesem kurzen Rundgang den Ortskern von Pont-Salomon und seine symbolträchtigen Gebäude.
Italiano :
Durante questo breve tour, scoprite il centro di Pont-Salomon e i suoi edifici emblematici.
Español :
En este breve recorrido, descubra el centro de Pont-Salomon y sus edificios emblemáticos.
