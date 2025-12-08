CIRCUIT N°3 AU CŒUR DES SCHISTES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Roquebrun Hérault

CIRCUIT N°3 AU CŒUR DES SCHISTES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Facile

Site VTT-FFC CIRCUIT N°3 AU CŒUR DES SCHISTES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Chemin du Campescal 34460 Roquebrun Hérault Occitanie

Durée : 40 Distance : 600.0 Tarif :

Balade agréable, sans difficulté technique; attention à la traversée de la D 14, surveiller les enfants. Adapté aux familles et débutants.

Facile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English : CIRCUIT N°3 AU CŒUR DES SCHISTES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Balade agréable, sans difficulté technique; attention à la traversée de la D 14, surveiller les enfants. Adapté aux familles et débutants.

Deutsch : CIRCUIT N°3 AU CŒUR DES SCHISTES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Balade agréable, sans difficulté technique; attention à la traversée de la D 14, surveiller les enfants. Adapté aux familles et débutants.

Italiano :

Passeggiata piacevole, senza difficoltà tecniche; fare attenzione all’attraversamento della D14 e tenere d’occhio i bambini. Adatto a famiglie e principianti.

Español : CIRCUIT N°3 AU CŒUR DES SCHISTES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Balade agréable, sans difficulté technique; attention à la traversée de la D 14, surveiller les enfants. Adapté aux familles et débutants.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme