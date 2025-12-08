CIRCUIT N°4 LE VIGNOBLE DE BERLOU– SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Berlou Hérault

CIRCUIT N°4 LE VIGNOBLE DE BERLOU– SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Facile

Site VTT-FFC CIRCUIT N°4 LE VIGNOBLE DE BERLOU– SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Avenue de l’Église 34360 Berlou Hérault Occitanie

Durée : 45 Distance : 750.0 Tarif :

Circuit peu difficile à travers le vignoble de Berlou. Route de campagne et chemins de vigne. Départ devant l’église. Ne pas hésiter à prendre le temps de décrypter les panneaux de présentation du vignoble et pourquoi pas faire une halte à la table d’orientation

Facile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21

English : CIRCUIT N°4 LE VIGNOBLE DE BERLOU– SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Circuit peu difficile à travers le vignoble de Berlou. Route de campagne et chemins de vigne. Départ devant l’église. Ne pas hésiter à prendre le temps de décrypter les panneaux de présentation du vignoble et pourquoi pas faire une halte à la table d’orientation

Deutsch : CIRCUIT N°4 LE VIGNOBLE DE BERLOU– SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Circuit peu difficile à travers le vignoble de Berlou. Route de campagne et chemins de vigne. Départ devant l’église. Ne pas hésiter à prendre le temps de décrypter les panneaux de présentation du vignoble et pourquoi pas faire une halte à la table d’orientation

Italiano :

Percorso facile attraverso i vigneti di Berlou. Strade di campagna e sentieri dei vigneti. Inizio davanti alla chiesa. Non esitate a leggere i cartelli di presentazione dei vigneti e a fermarvi al tavolo di orientamento

Español : CIRCUIT N°4 LE VIGNOBLE DE BERLOU– SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Circuit peu difficile à travers le vignoble de Berlou. Route de campagne et chemins de vigne. Départ devant l’église. Ne pas hésiter à prendre le temps de décrypter les panneaux de présentation du vignoble et pourquoi pas faire une halte à la table d’orientation

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme