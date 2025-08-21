Circuit n°4 Sentier nature faune sauvage et insectes Montmelas-Saint-Sorlin Rhône
Circuit n°4 Sentier nature faune sauvage et insectes
Circuit n°4 Sentier nature faune sauvage et insectes Route des Pierres Dorées 69640 Montmelas-Saint-Sorlin Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Ce sentier propose aux petits comme aux grands un parcours avec des équipements pédagogiques et ludiques. Vous pourrez accéder à un observatoire ornithologique où il faudra rester discret pour admirer tranquillement les oiseaux qui fréquentent le site.
http://sentiernaturemontmelas.fr/ +33 4 74 07 27 40
This trail offers young and old alike a trail with educational and fun equipment. You will be able to access an ornithological observatory where you will have to remain discreet to quietly admire the birds that frequent the site.
Dieser Pfad bietet Groß und Klein einen Rundgang mit pädagogischen und spielerischen Einrichtungen. Sie haben Zugang zu einem ornithologischen Observatorium, wo Sie sich diskret verhalten müssen, um in aller Ruhe die Vögel zu bewundern, die sich hier aufhalten.
Questo sentiero offre a grandi e piccini un percorso con strutture educative e divertenti. Potrete accedere a un osservatorio ornitologico dove dovrete rimanere discreti per ammirare in silenzio gli uccelli che frequentano il sito.
Este sendero ofrece a pequeños y mayores una ruta con instalaciones educativas y divertidas. Podrá acceder a un observatorio ornitológico en el que deberá permanecer discreto para admirar tranquilamente las aves que frecuentan el lugar.
