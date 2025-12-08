CIRCUIT N°5 AU PIED DU CAROUX SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Mons Hérault

CIRCUIT N°5 AU PIED DU CAROUX SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Difficulté moyenne

Site VTT-FFC CIRCUIT N°5 AU PIED DU CAROUX SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC 113 Avenue de la Gare 34390 Mons Hérault Occitanie

Durée : 75 Distance : 1230.0 Tarif :

Boucle au départ de Mons-la-Trivalle, offrant un panorama complet sur la face sud du Caroux. Retour agréable par la Voie Verte. Un itinéraire idéal pour découvrir paysages et reliefs en 1h15.

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

Boucle au départ de Mons-la-Trivalle, offrant un panorama complet sur la face sud du Caroux. Retour agréable par la Voie Verte. Un itinéraire idéal pour découvrir paysages et reliefs en 1h15.

Boucle au départ de Mons-la-Trivalle, offrant un panorama complet sur la face sud du Caroux. Retour agréable par la Voie Verte. Un itinéraire idéal pour découvrir paysages et reliefs en 1h15.

Italiano :

Un percorso ad anello che parte da Mons-la-Trivalle e offre una vista panoramica sul versante meridionale del Caroux. Il ritorno è piacevole attraverso la Voie Verte. Un itinerario ideale per scoprire la campagna e le colline in 1 ora e 15 minuti.

Boucle au départ de Mons-la-Trivalle, offrant un panorama complet sur la face sud du Caroux. Retour agréable par la Voie Verte. Un itinéraire idéal pour découvrir paysages et reliefs en 1h15.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Hérault Tourisme