CIRCUIT N°5 AU PIED DU CAROUX SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Mons Hérault

Site VTT-FFC CIRCUIT N°5 AU PIED DU CAROUX SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC 113 Avenue de la Gare 34390 Mons Hérault Occitanie
Durée : 75 Distance : 1230.0 Tarif :
Boucle au départ de Mons-la-Trivalle, offrant un panorama complet sur la face sud du Caroux. Retour agréable par la Voie Verte. Un itinéraire idéal pour découvrir paysages et reliefs en 1h15.
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65
Italiano :
Un percorso ad anello che parte da Mons-la-Trivalle e offre una vista panoramica sul versante meridionale del Caroux. Il ritorno è piacevole attraverso la Voie Verte. Un itinerario ideale per scoprire la campagna e le colline in 1 ora e 15 minuti.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Hérault Tourisme