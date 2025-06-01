CIRCUIT N°8 HAUTE VALLEE DU SALAGOU ET CASTELLAS ESPACE VTT-FFC DU SALAGOU Mérifons Hérault

CIRCUIT N°8 HAUTE VALLEE DU SALAGOU ET CASTELLAS ESPACE VTT-FFC DU SALAGOU Mérifons Hérault vendredi 1 août 2025.

CIRCUIT N°8 HAUTE VALLEE DU SALAGOU ET CASTELLAS ESPACE VTT-FFC DU SALAGOU En VTT Difficulté moyenne

CIRCUIT N°8 HAUTE VALLEE DU SALAGOU ET CASTELLAS ESPACE VTT-FFC DU SALAGOU HAMEAU 34800 Mérifons Hérault Occitanie

Durée : 180 Distance : 1300.0 Tarif :

Ce circuit est d’abord roulant puis vous devrez faire face à une longue montée pour finir par une belle descente escarpée.

Profitez de votre randonnée pour admirer les paysages de la haute vallée du Salagou, les merveilles géologiques, le point de vue sur le Castellas de Mérifons et la petite chapelle Saint Fulcran.

http://www.destination-salagou.fr/ +33 4 67 96 23 86

Italiano :

Questo circuito è inizialmente ondulato, poi si affronta una lunga salita per terminare con una bella discesa ripida.

Approfittate della vostra escursione per ammirare i paesaggi dell’alta valle del Salagou, le meraviglie geologiche, la vista sulle Castellas de Mérifons e la piccola cappella di Saint Fulcran.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme