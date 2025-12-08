CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Prémian Hérault

CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Difficile

Site VTT-FFC CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC 34390 Prémian Hérault Occitanie

Durée : 180 Distance : 2300.0 Tarif :

Parcours sportif en boucle au départ de la Place Saint-Amans traversant les contreforts sud du Somail, avec passages techniques en descente et jolis points de vue.

Cotation FFC Noir .

Difficile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21

English : CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Parcours sportif en boucle au départ de la Place Saint-Amans traversant les contreforts sud du Somail, avec passages techniques en descente et jolis points de vue.

Cotation FFC Noir .

Deutsch : CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Parcours sportif en boucle au départ de la Place Saint-Amans traversant les contreforts sud du Somail, avec passages techniques en descente et jolis points de vue.

Cotation FFC Noir .

Italiano :

Un percorso sportivo ad anello che parte da Place Saint-Amans e attraversa le propaggini meridionali di Le Somail, con tratti tecnici in discesa e bei punti panoramici.

Valutazione FFC: Nero.

Español : CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Parcours sportif en boucle au départ de la Place Saint-Amans traversant les contreforts sud du Somail, avec passages techniques en descente et jolis points de vue.

Cotation FFC Noir .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme