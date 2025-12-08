CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Prémian Hérault
Durée : 180 Distance : 2300.0 Tarif :
Parcours sportif en boucle au départ de la Place Saint-Amans traversant les contreforts sud du Somail, avec passages techniques en descente et jolis points de vue.
Cotation FFC Noir .
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21
English : CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Deutsch : CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Italiano :
Un percorso sportivo ad anello che parte da Place Saint-Amans e attraversa le propaggini meridionali di Le Somail, con tratti tecnici in discesa e bei punti panoramici.
Valutazione FFC: Nero.
Español : CIRCUIT N°9 LES CONTREFORTS DE VÉSOLES SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme