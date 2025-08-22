Circuit Navas VTT n°3 Comprégnac Aveyron

Circuit Navas VTT n°3

Circuit Navas VTT n°3 12100 Comprégnac Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Du départ de Peyre, un des plus beaux villages de France, ce circuit VTT vous mènera à travers le parc des Grands Causses et vous offrira des points de vue exceptionnels. Avant le départ n’hésitez pas à découvrir Peyre et ses maisons troglodytes ainsi que son église romane et fortifiée qui date du 17ème siècle. Montez en direction de Navas puis atteingnez le château de Castelmus, situé sur un promontoire et offrant un beau point de vue sur Castelnau. Vous passerez ensuite par Barruques et le bois de Vinnac avant d’atteindre Joug. En redescendant ne ratez pas la somptueuse église de Thérondels qui abrite une véritable joyau un christ en bois sculpté du 7ème siècle. Enfin découvrez le célèbre viaduc de Millau qui culmine à 343 mètres et s’étend sur 2460 mètres. Conçu par l’ingénieur français Michel Virlogeux et par l’architecte Norman Foster, il s’intègre parfaitement dans un paysage naturel grandiose. Retour à Peyre pour terminer la randonnée.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting from Peyre, one of the most beautiful villages in France, this mountain bike tour will take you through the Parc des Grands Causses and will offer you exceptional views. Before the departure do not hesitate to discover Peyre and its troglodyte houses as well as its Romanesque and fortified church which dates from the 17th century. Climb in the direction of Navas then reach the castle of Castelmus, situated on a promontory and offering a beautiful view of Castelnau. You will then pass through Barruques and the Vinnac woods before reaching Joug. On the way down, don’t miss the sumptuous church of Thérondels which houses a real jewel: a carved wooden Christ from the 7th century. Finally discover the famous Millau viaduct which culminates at 343 metres and stretches over 2460 metres. Designed by the French engineer Michel Virlogeux and the architect Norman Foster, it blends perfectly into a grandiose natural landscape. Return to Peyre to finish the hike.

Deutsch :

Von Peyre aus, einem der schönsten Dörfer Frankreichs, führt Sie diese Mountainbike-Tour durch den Parc des Grands Causses und bietet Ihnen außergewöhnliche Aussichtspunkte. Vor dem Start sollten Sie Peyre mit seinen Höhlenwohnungen und der romanischen Wehrkirche aus dem 17. Jahrhundert erkunden. Jahrhundert. Steigen Sie in Richtung Navas auf und erreichen Sie das Schloss Castelmus, das auf einem Vorsprung liegt und einen schönen Ausblick auf Castelnau bietet. Anschließend fahren Sie durch Barruques und den Wald von Vinnac, bevor Sie Joug erreichen. Auf dem Weg nach unten sollten Sie sich die prächtige Kirche von Thérondels nicht entgehen lassen, die ein wahres Juwel beherbergt: einen holzgeschnitzten Christus aus dem 7. Jahrhundert. Schließlich entdecken Sie das berühmte Millau-Viadukt, das eine Höhe von 343 m erreicht und sich über 2460 m erstreckt. Es wurde von dem französischen Ingenieur Michel Virlogeux und dem Architekten Norman Foster entworfen und fügt sich perfekt in eine grandiose Naturlandschaft ein. Kehren Sie nach Peyre zurück, um die Wanderung zu beenden.

Italiano :

Partendo da Peyre, uno dei più bei villaggi di Francia, questo tour in mountain bike vi porterà attraverso il parco dei Grands Causses e vi offrirà panorami eccezionali. Prima di partire, non esitate a scoprire Peyre e le sue case troglodite, nonché la sua chiesa romanica e fortificata risalente al XVII secolo. Salendo verso Navas, si raggiunge il castello di Castelmus, situato su un promontorio che offre una splendida vista su Castelnau. Si passa poi per Barruques e il bosco di Vinnac prima di raggiungere Joug. Scendendo, non perdete la sontuosa chiesa di Thérondels, che ospita un vero gioiello: un Cristo ligneo intagliato del VII secolo. Infine, scoprite il famoso Viadotto di Millau, che sale a 343 metri e si estende per 2460 metri. Progettato dall’ingegnere francese Michel Virlogeux e dall’architetto Norman Foster, è perfettamente integrato in un grandioso paesaggio naturale. Tornare a Peyre per terminare la passeggiata.

Español :

Partiendo de Peyre, uno de los pueblos más bellos de Francia, esta excursión en bicicleta de montaña le llevará por el parque de Grands Causses y le ofrecerá unas vistas excepcionales. Antes de partir, no dude en descubrir Peyre y sus casas trogloditas, así como su iglesia románica y fortificada que data del siglo XVII. Suba en dirección a Navas y llegue al castillo de Castelmus, situado en un promontorio y que ofrece una hermosa vista de Castelnau. A continuación, pasará por Barruques y el bosque de Vinnac antes de llegar a Joug. Al bajar, no se pierda la suntuosa iglesia de Thérondels, que alberga una verdadera joya: un Cristo tallado en madera del siglo VII. Por último, descubra el famoso viaducto de Millau, que se eleva a 343 metros y se extiende a lo largo de 2.460 metros. Diseñado por el ingeniero francés Michel Virlogeux y el arquitecto Norman Foster, está perfectamente integrado en un grandioso paisaje natural. Vuelve a Peyre para terminar el paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-20 par ADT Aveyron