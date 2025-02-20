CIRCUIT NOIR 28 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Castanet-le-Haut Hérault

CIRCUIT NOIR 28 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Castanet-le-Haut Hérault vendredi 1 août 2025.

CIRCUIT NOIR 28 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC En VTT Difficile

Site VTT-FFC CIRCUIT NOIR 28 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Moulin de Nougayrol 34610 Castanet-le-Haut Hérault Occitanie

Durée : 225 Distance : 2400.0 Tarif :

Ce parcours très exigeant alterne grosses montées, passages en crête et descentes ultra techniques. La descente entre les buis vous offrira une vue imprenable sur les falaises d’Orques.

A voir point de vue sur la montagne de Marcou et sur les falaises d’Orques, croix de Mounis.

Italiano :

Questo percorso molto impegnativo alterna grandi salite, passaggi in cresta e discese ultra tecniche. La discesa tra i bossi offre una vista mozzafiato sulle falesie di Orques.

Da vedere: punto di vista sul monte Marcou e sulle falesie di Orques, croce di Mounis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Hérault Tourisme