Circuit Ouest Route de la Dombes Châtillon-sur-Chalaronne Ain

Circuit Ouest Route de la Dombes

Circuit Ouest Route de la Dombes 01400 Châtillon-sur-Chalaronne Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit de 60 km est à la croisé de la Dombes, de la Bresse & du Val de Saône. Vous sillonnerez entre les bords de la Saône et de la Chalaronne à la conquête du temps passé.

http://www.cirkwi.com/fr/circuit/33810-circuit-ouest-la-route-de-la-dombes +33 6 87 21 87 84

English : Circuit Ouest Route de la Dombes

This 60 km circuit is at the crossroads of the Dombes, Bresse & Val de Saône regions. You’ll wind your way between the banks of the Saône and Chalaronne rivers in search of the past.

Deutsch : Westliche Rundreise Route de la Dombes

Diese 60 km lange Strecke liegt an der Kreuzung der Dombes, der Bresse und des Saône-Tals. Sie fahren zwischen den Ufern der Saône und der Chalaronne hindurch und erobern vergangene Zeiten.

Italiano :

Questo percorso di 60 km si trova all’incrocio delle regioni di Dombes, Bresse e Val de Saône. Si snoda tra le rive dei fiumi Saône e Chalaronne alla conquista del passato.

Español :

Este circuito de 60 km se encuentra en el cruce de las Dombes, Bresse y Val de Saône. Viajará entre las orillas del Saona y del Calarona para conquistar el pasado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-21 par Aintourisme source Apidae Tourisme