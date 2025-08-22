Circuit « Panoramas & Paysages » Nances Savoie
Circuit « Panoramas & Paysages » Nances Savoie vendredi 1 mai 2026.
Route touristique Panoramas & Paysages
Route touristique Panoramas & Paysages Cusina 73470 Nances Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit automobile libre de 68 km à la découverte des plus beaux belvédères & paysages du Lac d’Aiguebelette et de son bassin versant.
http://www.lac-aiguebelette.com/ +33 4 79 36 00 02
English : “Panoramas and Landscapes” itinerary
A driving route (68 km) to explore some of the most beautiful viewpoints and landscapes of Lac d’Aiguebelette and its side of the basin.
Deutsch :
Freie Autotour von 68 km zur Entdeckung der schönsten Aussichtspunkte & Landschaften des Lac d’Aiguebelette und seines Einzugsgebiets.
Italiano :
Un tour in auto gratuito di 68 km per scoprire i punti panoramici e i paesaggi più belli del lago di Aiguebelette e del suo bacino idrografico.
Español :
Un recorrido en coche gratuito de 68 km para descubrir los más bellos miradores y paisajes del lago de Aiguebelette y su cuenca.
