Route touristique Panoramas & Paysages

Route touristique Panoramas & Paysages Cusina 73470 Nances Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit automobile libre de 68 km à la découverte des plus beaux belvédères & paysages du Lac d’Aiguebelette et de son bassin versant.

http://www.lac-aiguebelette.com/ +33 4 79 36 00 02

English : “Panoramas and Landscapes” itinerary

A driving route (68 km) to explore some of the most beautiful viewpoints and landscapes of Lac d’Aiguebelette and its side of the basin.

Deutsch :

Freie Autotour von 68 km zur Entdeckung der schönsten Aussichtspunkte & Landschaften des Lac d’Aiguebelette und seines Einzugsgebiets.

Italiano :

Un tour in auto gratuito di 68 km per scoprire i punti panoramici e i paesaggi più belli del lago di Aiguebelette e del suo bacino idrografico.

Español :

Un recorrido en coche gratuito de 68 km para descubrir los más bellos miradores y paisajes del lago de Aiguebelette y su cuenca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme