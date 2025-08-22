Circuit parcs et jardins de Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Circuit parcs et jardins de Paray-le-Monial A pieds Facile

Circuit parcs et jardins de Paray-le-Monial Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II 71600 Paray-le-Monial Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez les parcs et jardins de la ville, labellisée 4 fleurs au gré des saisons.

Facile

English :

Discover the parks and gardens of the city, which has been awarded the 4-flower label, according to the seasons.

Deutsch :

Entdecken Sie die Parks und Gärten der Stadt, die mit dem Gütesiegel 4 Blumen ausgezeichnet ist, im Wechsel der Jahreszeiten.

Italiano :

Scoprite i parchi e i giardini della città, che ha ottenuto il marchio dei 4 fiori, a seconda delle stagioni.

Español :

Descubra los parques y jardines de la ciudad, galardonada con el sello de las 4 flores, según las estaciones.

