Circuit parcs et jardins de Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Circuit parcs et jardins de Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit parcs et jardins de Paray-le-Monial A pieds Facile
Circuit parcs et jardins de Paray-le-Monial Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II 71600 Paray-le-Monial Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 0.0 Tarif :
Découvrez les parcs et jardins de la ville, labellisée 4 fleurs au gré des saisons.
Facile
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/ +33 3 85 81 10 92
English :
Discover the parks and gardens of the city, which has been awarded the 4-flower label, according to the seasons.
Deutsch :
Entdecken Sie die Parks und Gärten der Stadt, die mit dem Gütesiegel 4 Blumen ausgezeichnet ist, im Wechsel der Jahreszeiten.
Italiano :
Scoprite i parchi e i giardini della città, che ha ottenuto il marchio dei 4 fiori, a seconda delle stagioni.
Español :
Descubra los parques y jardines de la ciudad, galardonada con el sello de las 4 flores, según las estaciones.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data