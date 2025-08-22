Circuit patrimoine Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

Circuit patrimoine

Circuit patrimoine Aqueduc 26190 Saint-Nazaire-en-Royans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le nom de St Nazaire vient d’un martyr chrétien, Nazarius ayant vécu durant l’empire romain au 1er siècle. Il a traversé les Alpes pour se rendre à Cimiez. Les villes qu’il aura marquées vont alors porter son nom.

English : Heritage Trail

The name St Nazaire comes from the Christian martyr Nazarius, who lived during the Roman Empire in the 1st century. He crossed the Alps to reach Cimiez. The towns marked by his passage took on his name.

Deutsch : Circuit patrimoine

Der Name St. Nazarius stammt von dem christlichen Märtyrer Nazarius, der während des Römischen Reiches im 1. Jahrhundert gelebt hat. Jahrhundert lebte. Er überquerte die Alpen, um nach Cimiez zu gehen. Die Städte, die er markiert hat, werden dann nach ihm benannt.

Italiano :

Il nome San Nazario deriva da un martire cristiano, Nazario, vissuto durante l’Impero romano nel I secolo. Ha attraversato le Alpi per arrivare a Cimiez. Le città da lui segnate hanno poi preso il suo nome.

Español : Circuit patrimoine

El nombre de San Nazario proviene de un mártir cristiano, Nazario, que vivió durante el Imperio Romano en el siglo I. Cruzó los Alpes para llegar a Cimiez. Las ciudades que marcó recibieron entonces su nombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-09-19 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme