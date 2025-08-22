Circuit patrimoine de La Baume La Baume Haute-Savoie

Circuit patrimoine de La Baume

Circuit patrimoine de La Baume Parking du cimetière 74430 La Baume Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le village de La Baume est doté d’un riche patrimoine. Ce circuit vous permet de découvrir le patrimoine religieux du village qui est étroitement lié à son histoire: l’église, la chapelle du Promerat, plusieurs oratoires et la Grotte Notre Dame de Lourdes

English : La Baume heritage tour

The village of La Baume has a rich heritage. This circuit allows you to discover the religious heritage of the village which is closely linked to its history: the church, the chapel of Promerat, several oratories and the Grotto of Notre Dame de Lourdes.

Deutsch : La Baume heritage tour

Das Dorf La Baume verfügt über ein reiches Kulturerbe. Auf diesem Rundgang können Sie das religiöse Erbe des Dorfes entdecken, das eng mit seiner Geschichte verbunden ist: die Kirche, die Kapelle von Promerat, mehrere Oratorien und die Grotte Notre Dame de Lourdes

Italiano :

Il villaggio di La Baume ha un ricco patrimonio. Questa visita permette di scoprire il patrimonio religioso del villaggio, strettamente legato alla sua storia: la chiesa, la cappella Promerat, diversi oratori e la grotta di Notre Dame de Lourdes

Español : La Baume heritage tour

El pueblo de La Baume posee un rico patrimonio. Esta visita le permitirá descubrir el patrimonio religioso del pueblo, estrechamente vinculado a su historia: la iglesia, la capilla Promerat, varios oratorios y la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes

