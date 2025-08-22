Circuit patrimoine de Saint Laurent d’Agny Saint-Laurent-d’Agny Rhône

Circuit patrimoine de Saint Laurent d’Agny

Empruntez le circuit pédestre pour découvrir le centre bourg de Saint Laurent d’Agny. 12 panneaux sur l’histoire du village ponctuent le parcours. Le cheminement est accessible aux familles avec des poussettes.

English :

Take the walking tour to discover the center of Saint Laurent d’Agny. 12 panels on the history of the village punctuate the route. The trail is accessible to families with strollers.

Deutsch :

Nehmen Sie den Fußweg, um den Ortskern von Saint Laurent d’Agny zu erkunden. 12 Tafeln über die Geschichte des Dorfes säumen den Weg. Der Weg ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet.

Italiano :

Percorrete il sentiero che attraversa il centro di Saint Laurent d’Agny. lungo il percorso si trovano 12 pannelli sulla storia del villaggio. Il percorso è accessibile alle famiglie con passeggini.

Español :

Recorra a pie el centro de Saint Laurent d’Agny. hay 12 paneles sobre la historia del pueblo a lo largo del recorrido. El recorrido es accesible para familias con carritos de bebé.

