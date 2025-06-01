Circuit patrimoine « Doué, de l’ombre à la lumière » Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Le circuit Patrimoine, à travers le personnage de Louise, vous invite à découvrir une partie de l’histoire locale ses champignonnières, ses caves troglodytiques et ses champs fumants. Partez à la découverte de la capitale mondiale de la rose !

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

The Heritage tour, through the character of Louise, invites you to discover part of the local history: its mushroom beds, troglodytic cellars and steaming fields. Discover the rose capital of the world!

Deutsch :

Der Rundgang durch das Kulturerbe lädt Sie anhand der Figur Louise dazu ein, einen Teil der lokalen Geschichte zu entdecken: seine Pilzzucht, seine Höhlenkeller und seine dampfenden Felder. Gehen Sie auf Entdeckungsreise in die Welthauptstadt der Rose!

Italiano :

Il Sentiero del Patrimonio, attraverso il carattere di Louise, vi invita a scoprire parte della storia locale: le sue fungaie, le cantine trogloditiche e i campi fumanti. Scoprite la capitale mondiale delle rose!

Español :

La Ruta del Patrimonio, a través del carácter de Louise, le invita a descubrir parte de la historia local: sus viveros de setas, sus bodegas trogloditas y sus campos humeantes. ¡Descubra la capital mundial de la rosa!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime